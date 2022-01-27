Солдат нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев в Днепре

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Военнослужащий национальной гвардии Украины расстрелял из автомата Калашникова караул сослуживцев на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Украины.

Происшествие случилось в 03:40 (04:40 по московскому времени).

"Военнослужащий национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих нацгвардии, после чего с оружием скрылся", – говорится в сообщении.

В результате пять человек погибли, еще столько же получили ранения. Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая, которая также получила ранение.

Мотивы преступления на данный момент неизвестны. На место выехал командующий национальной гвардией Николай Балан.

В Днепре по тревоге был поднят личный состав подразделений национальной полиции и национальной гвардии. Зона происшествия оцеплена.

Ранее сообщалось, что сержант пограничной службы Азербайджана по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам. Инцидент произошел 2 января около 18:00 на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы". Сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу убил старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего сержанта Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего сержанта Ибрагимова Рафаила Натиг оглу.

