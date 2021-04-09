Солдаты открыли огонь по сослуживцам в Монголии

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

В Монголии двое солдат срочной службы, находившиеся в карауле, открыли огонь из автоматов по сослуживцам. Об этом сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в монгольском аймаке Говь-Алтай в четверг, 8 апреля. В результате стрельбы был убит 34-летний начальник караула. Двое срочников сумели спастись и сообщили о происшествии.

По информации местных СМИ, открывшие огонь солдаты скрылись из расположения части на мотоциклах местных пастухов, взяв с собой оружие. В настоящее время идет расследование.

Ранее рядовой российских Вооруженных сил Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный при сдаче караула. В результате погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Суд приговорил его к 24,5 года лишения свободы.