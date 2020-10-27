Уголовное дело возбуждено после перестрелки в Чечне

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек в результате перестрелки в Чечне, сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

27 октября в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу доставили пять местных жителей с огнестрельными ранениями, двое из которых скончались.

По версии следствия, в селе Ачхой-Мартан между местными жителями произошла ссора, переросшая в драку с применением огнестрельного оружия.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция пресекла межнациональный конфликт в Саратовской области. Причиной потасовки стала ссора во время проводов в армию.

По информации СМИ, в потасовке участвовали около 150 человек. Представители курдской и казахской диаспор закидывали друг друга палками, камнями и бутылками.