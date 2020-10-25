Полиция пресекла межнациональный конфликт в Саратовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции пресекли межнациональный конфликт между жителями Дергачевского района Саратовской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону, пострадавших среди участников конфликта нет.

По информации полиции, нарушений общественного порядка не допущено. По данному факту проводится проверка. Ранее СМИ сообщили, что в регионе произошел конфликт между представителями двух диаспор.

Причиной потасовки стала ссора во время проводов в армию. В потасовке участвовали около 150 человек. Представители курдской и казахской диаспор закидывали друг друга палками, камнями и бутылками.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в Москве. Ссора между двумя группами людей произошла из-за того, что гости свадьбы перепутали заведения и, войдя не в то кафе, поругались с отдыхавшими.