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Происшествия

09:32

Суд приговорил срочника Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы

суды происшествия

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Второй восточный окружной военный суд в Чите приговорил рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы за стрельбу в воинской части в Забайкалье. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

"Лишение свободы сроком на 24 года и 6 месяцев в колонии строгого режима", – сказала представитель суда.

25 октября 2019 года 20-летний Шамсутдинов устроил стрельбу в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный при сдаче караула. В результате погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Причиной происшествия назывался конфликт между военнослужащими.

Осенью прошлого года Шамсутдинов признал вину.

Позднее Шамсутдинова признали вменяемым в ходе психолого-психиатрической экспертизы. В конце 2020 года присяжные заявили, что Шамсутдинов виновен.

В Минобороны ранее заявили, что причиной стрельбы срочника мог стать нервный срыв на фоне личных проблем, не связанных с военной службой.

Присяжные признали виновным солдата Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев

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