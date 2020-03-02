Устроивший стрельбу в воинской части Шамсутдинов признан вменяемым

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Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым рядового Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве сослуживцев в воинской части в Забайкалье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

Экспертиза проводилась в институте имени Сербского. Во время исследования Шамсутдинов находился в столичном СИЗО "Бутырка". Сейчас его перевели на Дальний Восток, где состоится суд.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части. Погибли два офицера и шесть сослуживцев, еще двое получили ранения.

По сведениям СМИ, незадолго до трагедии между военнослужащими произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.

Ранее сообщалось, что Рамиль Шамсутдинов признал свою вину. Следствие по делу закончено и передано в суд. Обвиняемый попросил об особом порядке рассмотрения уголовного дела, поскольку изначально признал свою вину.