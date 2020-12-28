Устроивший стрельбу в воинской части Шамсутдинов признан виновным

Фото: ТАСС/Алексей Малашенко
Присяжные признали устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным. Об этом сообщает ТАСС.
В 2019 году в результате его действий погибли восемь человек.
"Да, виновен. Единодушно", – объявил старшина присяжных.
В сентябре 2020 года Шамсутдинов признал вину. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте. Кроме того, его признали вменяемым в ходе психолого-психиатрической экспертизы.
25 октября 2019 года 20-летний Шамсутдинов устроил стрельбу в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный при сдаче караула. В результате погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Причиной происшествия назывался конфликт между военнослужащими.
Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев
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