Устроивший стрельбу в воинской части Шамсутдинов признан виновным

Фото: ТАСС/Алексей Малашенко

Присяжные признали устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным. Об этом сообщает ТАСС.

В 2019 году в результате его действий погибли восемь человек.

"Да, виновен. Единодушно", – объявил старшина присяжных.

В сентябре 2020 года Шамсутдинов признал вину. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте. Кроме того, его признали вменяемым в ходе психолого-психиатрической экспертизы.

25 октября 2019 года 20-летний Шамсутдинов устроил стрельбу в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный при сдаче караула. В результате погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Причиной происшествия назывался конфликт между военнослужащими.

