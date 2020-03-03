Прокурор попросил два года для избившего Шамсутдинова срочника

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Прокурор попросил для срочника Руслана Мухатова два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей. Дело рассматривает Читинский военный гарнизонный суд, сообщает РИА Новости.

Мухатов признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью солдатами в войсковой части поселка Горного в Забайкальском крае.

Выполняя приказ сержанта, он заставлял сослуживцев выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.

Обвинитель попросил учесть, что срочник признал вину и принес извинения. Также следователи не нашли связи между издевательствами Мухатова и стрельбой, которую устроил Шамсутдинов.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Срочник объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым. Экспертиза проводилась в институте имени Сербского. Во время исследования Шамсутдинов находился в столичном СИЗО "Бутырка". Сейчас его перевели на Дальний Восток.