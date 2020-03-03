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Происшествия

12:36

Срочник из части Шамсутдинова приговорен за дедовщину к условному сроку

происшествия суды

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также его обязали заплатить штраф 30 тысяч рулей, сообщает "Интерфакс".

Прокуратура запрашивала для Мухатова два года колонии-поселения. Сам срочник свою вину признал и заявил, что раскаивается. Адвокат Равиль Тугушев заявил, что вопрос о возможном обжаловании приговора будет решен после того, как он обсудит это со своим доверителем.

По версии следствия, выполняя приказ сержанта, Мухатов заставлял сослуживцев выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Срочник объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым. Экспертиза проводилась в институте имени Сербского. Во время исследования Шамсутдинов находился в столичном СИЗО "Бутырка". Сейчас его перевели на Дальний Восток.

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