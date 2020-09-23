Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, признал вину, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте. Во время предварительного следствия Шамсутдинову провели комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Комиссия экспертов признала его вменяемым.

Предварительное слушание дела во Втором восточном окружном военном суде в Чите назначено на 29 сентября. Дело рассмотрит суд присяжных.

25 октября прошлого года 20-летний Шамсутдинов устроил стрельбу в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный при сдаче караула. В результате погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены.

Согласно данным СМИ, за день до трагедии между военнослужащими произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.