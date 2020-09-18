Дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных

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Уголовное дело застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова поступило во 2-й Восточный окружной военный суд. Оно будет рассмотрено коллегией присяжных, говорится на сайте суда.

"Дата поступления (дела) – 17 сентября. Судья – Антонов Антон Григорьевич", – следует из размещенной карточки дела суда в Чите.

25 октября прошлого года 20-летний Шамсутдинов устроил стрельбу в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный при сдаче караула. В результате погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены.

Согласно данным СМИ, за день до трагедии между военнослужащими произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.