Эксперты поспорили о необходимости запретить продажу оружия лицам до 21 года

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил повысить возрастной ценз на приобретение оружия до 21 года. Поводом стала стрельба под Нижним Новгородом, которую открыл 18-летний Даниил Монахов на автобусной остановке после ссоры с бабушкой. Разбираемся, сможет ли такое нововведение минимизировать случаи подросткового шутинга.

Лишить патронов

Трагедия с участием Даниила Монахова произошла 12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области. Молодой человек сначала выстрелил в родную бабушку, после чего отправился на автобусную остановку, где открыл огонь по прохожим. После нападения Монахов сбежал в лес, где покончил с собой.

От действий стрелка пострадали несколько человек, из которых трое погибли. Его бабушка 63-летняя Галина Монахова находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Разрешение на оружие Монахов получил 17 сентября этого года. При этом Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности при выдаче соответствующей лицензии. В пресс-службе ведомства пояснили, что молодой человек наблюдался у врача из-за депрессии, а разрешение получил практически без прохождения медосмотра.





пресс-служба СК РФ Следователями получены сведения, что в феврале 2019 года педагогическими работниками школы, где обучался Даниил Монахов, выявлено негативное содержание его страницы в одной из социальных сетей. Это дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям. Информация об этом была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации СМИ, Монахов готовился к расстрелу в интернате, где учился. Якобы он приехал к бабушке, у которой дома хранилось оружие. Взяв два ружья и примерно 50 патронов, стрелок собирался вернуться в Нижний Новгород, но, по неподтвержденной информации, Галина Монахова внука не отпустила. Произошла ссора, в результате внук выстрелил в бабушку, после чего открыл огонь по случайным прохожим.

После трагедии член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил повысить возрастной ценз на получение лицензии на оружие до 21 года. Изменения в законодательство могут быть рассмотрены в ближайшее время, сообщил парламентарий.





Анатолий Выборный член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Сейчас прорабатываю с экспертами этот вопрос, обсудим его на разных площадках – в Общественной палате, Госдуме и Торгово-промышленной палате. И в ближайшее время сможем выйти с такой инициативой.

Кроме повышения возрастного ценза, Выборный предлагает усилить институт контроля за владельцами оружия. По его словам, контролирующие органы должны проводить мониторинг ситуации с обладателями лицензии в режиме онлайн.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Запрета будет недостаточно?

Депутат Госдумы Николай Земцов заявил Москве 24, что поддерживает инициативу Выборного. Осенью 2018 года он сам выступал с аналогичным предложением. Парламентарий отметил, что у большинства подростков, которые живут в крупных городах, психологическое взросление отстает от физического.

"Все это усугубляется негативным контентом в социальных сетях, шутерами, контентом, который формирует агрессию. Плюс у нас нет нормальной системы контроля, все достаточно формально, нужные справки легко можно приобрести. Поэтому 18-летнему подростку не нужно охотничье ружье", – подчеркнул Земцов.





Николай Земцов депутат Госдумы Явление, когда молодые люди, которые приобретают охотничье оружие с целью совершения теракта и в итоге заканчивают суицидом, стало модным. Этот образ показан, и он тиражируется. Ведь это не единичный случай, а повторяющиеся трагические события.

В свою очередь, председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин с инициативой не согласен. В разговоре с Москвой 24 он заявил, что предлагаемый запрет ставит под вопрос призывное законодательство.

"А можно ли тогда 18-летним солдатам давать в руки оружие? Тогда в армию необходимо призывать с 21 года. В случае с новгородским стрелком нужно привлекать к ответственности тех, кто дал ему лицензию. Из-за одного инцидента полностью менять законодательство нелогично", – считает он.

Эксперт заявил, что для предотвращения таких трагедий необходимо не корректировать возрастной ценз, а ужесточать требования к психологическому здоровью потенциальных владельцев оружия. В частности, ввести прохождение процедуры полиграфа.

Зампред Центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин в беседе с Москвой 24 добавил, что инициатива потребует изменения законодательства и в других аспектах.

"Все свои гражданские права и обязанности гражданин в полной мере приобретает в 18 лет. Он может работать, заниматься предпринимательской деятельностью и нести все соответствующие риски, обязан платить налоги. Поэтому ограничивать возможность гражданина во владении таким имуществом, как оружие, на мой взгляд, неправомерно", – считает Зайнуллин.





Сергей Зайнуллин зампред Центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Регулирование нужно ввести не по гражданским правам, а по пути повышения качества обучения и оружейной культуры. Способствовать развитию военно-патриотических организаций, стрелкового спорта, открывать новые тиры. Это и станет основой для формирования оружейной культуры.

Эксперт добавил, что большинство случаев шутинга происходят с нелегальным оружием. Поэтому для человека, который решится на такое преступление, предлагаемые ограничения никак не подействуют, уверен он.





Камзин Никита