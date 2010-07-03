Знакомые стрелка из Нижегородской области рассказали подробности его жизни

Молодого человека, устроившего вооруженное нападение на местных жителей под Нижним Новгородом, нашли мертвым в лесу. По версии следствия, в понедельник, 12 октября, возле одной из автобусных остановок он открыл стрельбу. В результате погибли трое человек, еще нескольких госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассказываем, что известно о трагедии, а также разбираемся, что могло ее спровоцировать.



Нападение на остановке

Полицейские у остановки общественного транспорта, обстрелянной в деревне Большеорловское в Борском районе. Фото: РИА Новости/Роман Владимиров

В понедельник днем, 12 октября, жители поселка Большеорловское Нижегородской области услышали выстрелы, которые прогремели около автобусной остановки. По версии следователей, стрелял 18-летний молодой человек, который приехал в гости к своей бабушке. По данным СМИ, он поругался с ней, а после выстрелил женщине в живот. Позднее 63-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где ей сделали операцию.

По данным следственного управления СК РФ по Нижегородской области, в результате пальбы пострадали еще два человека, трое погибли.

"Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы также с огнестрельными ранениями", – рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со средствами массовой информации полковник Юлия Склярова.

Сразу же после случившегося подозреваемый сбежал в лес, где позднее правоохранители обнаружили его тело. По данным источника, молодой человек совершил самоубийство.





пресс-служба регионального главка МВД В ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек.

По факту происшествия в Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Кроме того, СК назначил молодому человеку посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Вместе с тем, по словам правоохранителей, сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего: допрашиваются очевидцы, проводятся необходимые экспертизы.

"Тихий и спокойный"?

Полицейские у остановки общественного транспорта, обстрелянной в деревне Большеорловское в Борском районе. Фото: РИА Новости/Роман Владимиров

По данным СМИ, огонь по людям на остановке открыл 18-летний Даниил Монахов. Его дядя Сергей в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что парень приехал к бабушке на такси, а та отправила его из деревни домой к родителям, из-за чего и случился конфликт.

"Признаться, я вообще сам в шоке... Он вроде не хотел домой ехать. А она ему сказала: "Ты чего приехал? Езжай, тебе надо учиться". Вот так как-то было, насколько я слышал", – объяснил мужчина.

Однако никакой агрессии за парнем Сергей не замечал. "У молодежи – у всех – пристрастия к компьютерным играм. Конечно, и у него были. И это могло повлиять на него, а так все хорошо было. Он школу закончил, в этом году поступил в училище-интернат. Но жил с родителями. Никаких странностей не было, он все время тихий и спокойный был", – добавил мужчина.

Кроме того, по словам Сергея, ружьем молодой человек владел официально и вместе с отцом ходил на охоту. По словам других родственников, семья у молодого человека нормальная и проблем у них не было: папа работает на складе, а мама – менеджер по продажам.

Одноклассники Монахова рассказали РИА Новости, что в школе парень тоже был тихим и спокойным.

"Обычный школьник. У него были какие-то проблемы со здоровьем – что-то с сердечно-сосудистой системой. Из-за этого его в армию не взяли. Даже хотели дать группу инвалидности", – объяснила одноклассница молодого человека Мария.

При этом, по словам девушки, из-за своего поведения Даниил попал в школе на дисциплинарный учет.





Мария одноклассница Даниила Монахова В разговорах он не раз упоминал, что собирается устроить какой-то теракт, кого-то расстрелять. Это было еще в 2018-м. Мы напряглись, но в школе эту историю замяли, и Даниил продолжил учебу. Потом вроде на него не жаловались.

В свою очередь, один из знакомых Монахова подтвердил, что парень интересовался играми. Однако про нападения на людей якобы ничего не говорил. "Да, компьютерными стрелялками увлекался, а кто нет? Но он ничего такого не говорил, никаких планов не строил", – объяснил он.

Знакомый Даниила подчеркнул, что он и те, кто знал парня, в шоке от прочитанных подробностей происшествия.

