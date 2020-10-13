Устроившему стрельбу в Нижегородской области проведут посмертную экспертизу

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Следственный комитет РФ проведет посмертную психолого-психиатрическую экспертизу молодому человеку, устроившему стрельбу в Нижегородской области. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Следователи рассказали, что в настоящий момент в рамках расследования дела проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, специалисты допрашивают очевидцев, назначаются необходимые экспертизы.

В понедельник, 12 октября, возле одной из остановок в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом молодой человек открыл стрельбу по рейсовому автобусу. В результате погибли три человека, позже было обнаружено тело стрелявшего.

СМИ также сообщали, что в результате стрельбы скончалась раненная бабушка стрелка. Позднее стало известно, что женщина выжила и перенесла операцию. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В данный момент следственные действия продолжаются.

