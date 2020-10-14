В Госдуме предложили поднять возрастной ценз для стрелков

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После трагедии в Нижегородской области в Госдуме могут рассмотреть повышение возрастного ценза на приобретение оружия до 21 года, сообщает газета "Известия".

Член комитета по безопасности Анатолий Выборный рассказал, что обсуждает этот вопрос с экспертами. Затем планируется представить его в Общественной палате, Госдуме и Торгово-промышленной палате.

Депутат считает, что если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности, они должны автоматически лишаться лицензии, а оружие – изыматься.

Ранее в Росгвардии заявили, что устроивший стрельбу под Нижним Новгородом владел оружием законно. Тем не менее, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при выдаче разрешения на оружие. Сообщалось, что он получил его фактически без медицинского освидетельствования.

12 октября возле одной из остановок в поселке Большеорловское мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу и находившимся рядом людям. В результате инцидента погибли три человека.

Еще трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что они находятся в больницах в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что они были прооперированы.

Позднее подозреваемый был найден мертвым. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал изучить все версии инцидента и оперативно доложить об обстоятельствах происшествия.