Азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев

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Сержант пограничной службы Азербайджана по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам, сообщает РИА Новости. В результате погибли три человека.

Инцидент произошел 2 января около 18:00 часов на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы". Сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу убил старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего сержанта Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего сержанта Ибрагимова Рафаила Натиг оглу.

После этого злоумышленник бросил оружие и скрылся с места происшествия. Сейчас ведутся его поиски.

Ранее сообщалось, что в Монголии двое солдат срочной службы, находившиеся в карауле, открыли огонь из автоматов по сослуживцам.

Инцидент произошел в монгольском аймаке Говь-Алтай в четверг, 8 апреля. В результате стрельбы был убит 34-летний начальник караула. Двое срочников сумели спастись и сообщили о происшествии.

По информации местных СМИ, открывшие огонь солдаты скрылись из расположения части на мотоциклах местных пастухов, взяв с собой оружие. В настоящее время идет расследование.