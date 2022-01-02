Азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев

02 января, 22:26
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сержант пограничной службы Азербайджана по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам, сообщает РИА Новости. В результате погибли три человека.
Инцидент произошел 2 января около 18:00 часов на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы". Сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу убил старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего сержанта Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего сержанта Ибрагимова Рафаила Натиг оглу.
После этого злоумышленник бросил оружие и скрылся с места происшествия. Сейчас ведутся его поиски.
Ранее сообщалось, что в Монголии двое солдат срочной службы, находившиеся в карауле, открыли огонь из автоматов по сослуживцам.
Инцидент произошел в монгольском аймаке Говь-Алтай в четверг, 8 апреля. В результате стрельбы был убит 34-летний начальник караула. Двое срочников сумели спастись и сообщили о происшествии.
По информации местных СМИ, открывшие огонь солдаты скрылись из расположения части на мотоциклах местных пастухов, взяв с собой оружие. В настоящее время идет расследование.
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