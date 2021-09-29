В Союзе комитетов солдатских матерей прокомментировали гибель двоих солдат на Урале

В одной из воинских частей на Урале на этой неделе произошло сразу два трагических инцидента. 28 сентября стало известно, что солдат-срочник погиб от удара током, забравшись на опору линии электропередачи (ЛЭП). На следующий день выяснилось, что второй военнослужащий покончил с собой. Рассказываем подробности этих происшествий, а также что говорят знакомые умерших.
Заблудился в лесу?
28 сентября стало известно, что в ЗАТО Свободный (под Нижним Тагилом) из воинской части № 93401 пропал солдат-срочник. У военнослужащего при себе был автомат Калашникова, но без боеприпасов. Как сообщили в Центральном военном округе (ЦВО), 20-летний молодой человек во время проведения учений отклонился от маршрута и заблудился в лесу.
Позже тело солдата обнаружили возле опоры линии электропередачи. В пресс-службе ЦВО пояснили, что парень, предположительно для осмотра местности, попытался взобраться на опору ЛЭП, где получил смертельный удар током. Личные вещи и оружие были найдены рядом с местом происшествия.
Тетя погибшего солдата Наталья предположила, что он действительно мог заблудиться в лесу, поскольку никогда не жил в такой местности.
Родственница также пояснила, что для ее племянника военная служба не была проблемой: все его братья ее также проходили. Она предположила, что парень не пытался уклониться от армии, так как воспитывался в нормальной семье.
Двоюродный брат погибшего Дмитрий рассказал Е1.ru, что парень ушел служить три месяца назад. До призыва он жил с мамой и отчимом в селе Бердюжье (Тюменская область). Мать срочника, по данным издания, работает учителем, а сам молодой человек обучался в агропедагогическом колледже в поселке Голышманово, откуда выпустился в этом году.
Классная руководительница погибшего срочника Лариса Верещагина в беседе с журналистами также назвала бывшего ученика спокойным парнем. "В школе он у нас очень тихий был, спокойный. Замкнутый парнишка, неконфликтный. До армии его встречала, бодренький был", – отметила педагог.
Покончил с собой?
29 сентября СМИ сообщили, что еще один срочник погиб в той же части в Свободном. По информации пресс-службы ЦВО, 19-летний военный покончил с собой перед тем, как заступить в наряд с табельным оружием.
Председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева рассказала, что часть, где произошли происшествия, находится на хорошем счету, жалоб и обращений оттуда не поступало.
По ее словам, необходимо тщательно разобраться в каждом из случаев гибели служащих. При этом Союз готов оказать необходимую помощь матерям солдат, если они обратятся в организацию, подчеркнула Лебедева.