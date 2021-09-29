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Происшествия

13:55

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В Союзе комитетов солдатских матерей прокомментировали гибель двоих солдат на Урале

Трагедия в воинской части. Почему на Урале за неделю погибли два солдата-срочника
происшествия регионы

В одной из воинских частей на Урале на этой неделе произошло сразу два трагических инцидента. 28 сентября стало известно, что солдат-срочник погиб от удара током, забравшись на опору линии электропередачи (ЛЭП). На следующий день выяснилось, что второй военнослужащий покончил с собой. Рассказываем подробности этих происшествий, а также что говорят знакомые умерших.

Заблудился в лесу?

Фото: vk.com/inc_nt

28 сентября стало известно, что в ЗАТО Свободный (под Нижним Тагилом) из воинской части № 93401 пропал солдат-срочник. У военнослужащего при себе был автомат Калашникова, но без боеприпасов. Как сообщили в Центральном военном округе (ЦВО), 20-летний молодой человек во время проведения учений отклонился от маршрута и заблудился в лесу.

Позже тело солдата обнаружили возле опоры линии электропередачи. В пресс-службе ЦВО пояснили, что парень, предположительно для осмотра местности, попытался взобраться на опору ЛЭП, где получил смертельный удар током. Личные вещи и оружие были найдены рядом с местом происшествия.

Тетя погибшего солдата Наталья предположила, что он действительно мог заблудиться в лесу, поскольку никогда не жил в такой местности.

Если человек, допустим, никогда не жил возле лесов. Никогда не ходил ни на охоту, ни на рыбалку. Человек не был в лесу. У них там, где он проживал, роща березовая, а здесь, как я понимаю, тайга.
Наталья
тетя погибшего солдата

Родственница также пояснила, что для ее племянника военная служба не была проблемой: все его братья ее также проходили. Она предположила, что парень не пытался уклониться от армии, так как воспитывался в нормальной семье.

Двоюродный брат погибшего Дмитрий рассказал Е1.ru, что парень ушел служить три месяца назад. До призыва он жил с мамой и отчимом в селе Бердюжье (Тюменская область). Мать срочника, по данным издания, работает учителем, а сам молодой человек обучался в агропедагогическом колледже в поселке Голышманово, откуда выпустился в этом году.

Классная руководительница погибшего срочника Лариса Верещагина в беседе с журналистами также назвала бывшего ученика спокойным парнем. "В школе он у нас очень тихий был, спокойный. Замкнутый парнишка, неконфликтный. До армии его встречала, бодренький был", – отметила педагог.

Покончил с собой?

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

29 сентября СМИ сообщили, что еще один срочник погиб в той же части в Свободном. По информации пресс-службы ЦВО, 19-летний военный покончил с собой перед тем, как заступить в наряд с табельным оружием.

Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области.
из сообщения пресс-службы ЦВО

Председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева рассказала, что часть, где произошли происшествия, находится на хорошем счету, жалоб и обращений оттуда не поступало.

По ее словам, необходимо тщательно разобраться в каждом из случаев гибели служащих. При этом Союз готов оказать необходимую помощь матерям солдат, если они обратятся в организацию, подчеркнула Лебедева.

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