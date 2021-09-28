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Происшествия

19:36

Родственница рассказала о погибшем на Урале солдате

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Тетя погибшего на Урале солдата Наталья Владимировна предположила, что он мог заблудиться в лесу, так как никогда не жил в такой местности. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "360".

"Если человек, допустим, никогда не жил возле лесов. Никогда не ходил ни на охоту, ни на рыбалку. Человек не был в лесу. У них там, где он проживал, роща березовая, а здесь, как я понимаю, тайга", – сказала она.

По мнению женщины, для пропавшего солдата военная служба не была проблемой, так как все его братья проходили ее. Она выразила уверенность, что парень не пытался уклониться от армии и воспитывался в нормальной семье.

Ранее сообщалось, что солдат с оружием пропал в лесу рядом с воинской частью. Его разыскивали правоохранители и командование Екатеринбургского гарнизона.

Позже стало известно, что солдата нашли мертвым. Он попытался взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар током.

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