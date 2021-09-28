Пропавший на Урале солдат погиб от удара током

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Солдат, пропавший на Урале, найден мертвым. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

В пресс-службе сообщили, что солдат попытался взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар током.

Сейчас на месте происшествия работает комиссия. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что солдат с оружием пропал в лесу рядом с воинской частью. Его разыскивали правоохранители и командование Екатеринбургского гарнизона.