Прятавшегося срочника-дезертира опознали после смерти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Солдата-дезертира, скрывавшегося более 16 лет, нашли военные следователи в Чите. После смерти его опознали по отпечаткам пальцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное военное следственное управление СК.

По информации ведомства, солдат 20 сентября 2004 года ушел в лес с танкодрома в поселке Песчанка и не вернулся. Следствие рассматривало разные версии, но ни одна из них не подтвердилась.

Тело мужчины обнаружили в частном доме в Чите 29 сентября прошлого года. Хозяйка дома сообщила, что он является ее гражданским мужем, но документов предоставить не смогла, так как они, по ее словам, сгорели при пожаре.

В базе данных мужчина не числился. По отпечаткам пальцев удалось установить, что это пропавший солдат, что подтвердила и судебная экспертиза. Также по фотографии его опознала мать.

"Собранные по уголовному делу доказательства позволили принять законное и обоснованное решение о его прекращении в связи со смертью", – говорится в сообщении.

Ранее неизвестный средних лет был найден мертвым на парковке в районе Люблино на юго-востоке столицы. Как сообщили в правоохранительных органах, тело обнаружили около дома 2 в Краснодарском проезде.