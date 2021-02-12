Тело мужчины нашли на территории кондитерской фабрики в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины обнаружили на территории кондитерской фабрики в центре столицы.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел на предприятии "Рот Фронт" во 2-м Новокузнецком переулке.

Позже выяснилось, что умершим оказался 64-летний москвич, работавший на фабрике грузчиком, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что следов насилия не выявили. Покойного доставили в морг. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в столичном следственном изоляторе № 2 "Бутырка" нашли тело одного из арестантов.