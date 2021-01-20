На территории СИЗО "Бутырка" нашли мертвого арестанта

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В столичном следственном изоляторе № 2 найдено тело одного из арестантов. По данному факту проводится проверка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что 28-летнего мужчину обнаружили в медсанчасти возле процедурного кабинета на территории СИЗО "Бутырка".

"На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Сотрудники изолятора уточнили, что ранее данный арестант содержался в психиатрическом блоке", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее тело мужчины обнаружили в автомобиле Mercedes в центре столицы. Машина находилась в Серебряном переулке.