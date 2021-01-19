В машине в центре Москвы обнаружили тело мужчины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В автомобиле Mercedes в центре столицы обнаружили тело мужчины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Машина находилась в Серебряном переулке. В ней нашли тело мужчины без признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Покойным оказался житель столицы 1952 года рождения. Согласно предварительным данным, у него отказало сердце. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее труп нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. Уточняется, что тело мужчины было обнаружено на седьмом этаже дома на улице Каретный Ряд.