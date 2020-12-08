Тело умершей более 5 лет назад женщины обнаружили в квартире в Москве

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Мумифицированный труп пенсионерки, умершей более пяти лет назад, обнаружили в квартире в Тверском районе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По адресу улица Садовая-Самотечная, дом 9, квартира 19, обнаружен мумифицированный труп собственницы квартиры 1950 года рождения. Предварительно установлено, что смерть пенсионерки наступила 5-6 лет назад", – сказал источник.

По этому факту организована проверка. По данным источника, труп женщины направили в морг для проведения медицинской экспертизы в целях установления причин ее смерти.

Ранее в Красноярске обнаружили забетонированный труп в подвале многоквартирного дома. Человеческие останки были найдены коммунальщиками в доме на улице Щорса во время работ по замене тепловой трубы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".