В подвале дома в Красноярске нашли забетонированный труп

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Забетонированный труп обнаружили в подвале многоквартирного дома в Красноярске, сообщает "Газета.ру".

Человеческие останки были найдены коммунальщиками в доме на улице Щорса во время работ по замене тепловой трубы. На месте также были обнаружены некоторые вещи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время сотрудники управления пытаются установить личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Ранее в Санкт-Петербурге было обнаружено тело закопанной по шею женщины. Уточняется, что труп был обнаружен в заказнике Юнтолово.