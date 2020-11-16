Тело закопанной по шею женщины обнаружили в Петербурге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело закопанной по шею женщины нашли в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Уточняется, что труп был обнаружен в заказнике Юнтолово.

По словам собеседника агентства, на вид погибшей около 40 лет. На ногах у нее отсутствовала обувь. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Предполагается, что женщину могли оглушить и закопать еще живой. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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