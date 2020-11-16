В Хакасии мужчина зарезал сына из-за шумной игры в нарды

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Пьяный житель Хакасии зарезал сына за то, что тот слишком громко играл в нарды, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в селе Бельтирском Аскизского района. По версии следствия, потерпевший играл в нарды с женой, и мужчине это не понравилось. Он стал высказывать сыну недовольство шумом от игры, из-за чего возникла ссора.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой отец ударил сына ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время мужчину задержали, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Саратове задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 22-летней девушки, пропавшей без вести 12 ноября. Подозреваемый успел уехать из города и скрывался на территории Аткарского района Саратовской области.

До этого в Архангельской области задержали двух сестер по подозрению в жестоком убийстве 27-летнего мужчины, тело которого обнаружили под насыпью кирпичей в поселке Тегрозеро Вельского района.