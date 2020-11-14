Жителя Саратова задержали по подозрению в убийстве женщины

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В Саратове задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 22-летней девушки, пропавшей без вести в минувший четверг, 12 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тело погибшей нашли вечером в пятницу в подвале жилого дома на улице Большой Садовой. Эксперты установили, что смерть наступила от удушения.

Была установлена личность предполагаемого преступника. Он успел уехать из города и скрывался на территории Аткарского района Саратовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". С ним работают следователи.

Накануне в Архангельской области задержали двух сестер по подозрению в жестоком убийстве.

Тело 27-летнего мужчины обнаружили под насыпью кирпичей в поселке Тегрозеро Вельского района.

По версии следствия, 21-летняя подруга потерпевшего и ее сестра в ходе конфликта набросили веревку на шею мужчине и начали его душить, после чего одна из подозреваемых нанесла ему множественные удары по голове.