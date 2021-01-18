Труп мужчины нашли в подъезде в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Труп мужчины нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как передает Агентство "Москва", тело мертвого человека было обнаружено в подъезде на седьмом этаже на улице Каретный Ряд.

"Обнаружен труп неизвестного мужчины средних лет, лежавший лицом вниз. Под головой скопилась жидкость красно-бурого цвета", – рассказал источник.

Он отметил, что скончавшийся имеет маргинальную наружность.

Найденный труп был отправлен в морг. Причину смерти мужчины планируется установить при помощи экспертизы. Позднее будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Ранее тело мужчины нашли в трамвае в центре Москвы. Инцидент произошел на Абельмановской улице в трамвае № 43. Позднее удалось установить личность погибшего.