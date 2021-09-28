На Урале пропал солдат с оружием

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На Урале солдат с оружием пропал в лесу рядом с воинской частью. Его разыскивают правоохранители и командование Екатеринбургского гарнизона, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

"По предварительной информации, во время проведения учений военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает комиссия.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о нецелесообразности увеличения числа срочников в армии России. Он отметил, что служащие по контракту проводят 80% времени на полигонах.

