Вооруженный солдат сбежал из части в Тверской области

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С территории военной части, расположенной в Тверской области, сбежал рядовой российских Вооруженных Сил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"У него с собой автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, военнослужащий совершил побег из 6-й бригады Воздушно-космических сил, расположенной в городе Ржев.

Командование Западного военного округа организовало совместно с правоохранительными органами поиск военнослужащего-контрактника. Ориентировки отправили в Тверскую и московскую области, а также в столицу.

Также стало известно, что дезертир может передвигаться на личном автомобиле марки "Хонда". Есть сведения, что солдат постоянно зарегистрирован и проживает в городе Ржев.