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15:46

Дело возбуждено после побега солдата из воинской части

происшествия

15:46

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Фото: канал Москва 24

Следственный комитет возбудил уголовное дело для проверки обстоятельств побега военнослужащего Дениса Белоусова из части в Тверской области.

Дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", сообщает ТАСС.

В пятницу, 29 марта, военнослужащий сбежал из части в Тверской области. Позднее был обнаружен его труп.

Как стало известно, за несколько часов до самоубийства он был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Основная версия самоубийства – бытовая. По некоторым данным, мужчина проходил службу по контракту.

По информации военных следователей, рядом с телом военнослужащего находился автомат, переведенный на стрельбу одиночными выстрелами. Следов борьбы не на месте происшествия обнаружено не было.

"За исключением одного патрона все остальные боеприпасы в наличии. При осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено", – сообщили в ГВСУ.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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происшествия

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