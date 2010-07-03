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11:35

Сбежавшего военнослужащего лишили прав за пьяную езду

происшествия

11:35

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Фото: телеграм-канал Baza

Военнослужащий, сбежавший из войсковой части в Тверской области, за несколько часов до самоубийства был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

Собеседник агентства подчеркнул, что военнослужащий 1991 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав. Основная версия самоубийства – бытовая. По некоторым данным, мужчина проходил службу по контракту.

Ранее стало известно, что военнослужащий сбежал из 6-й бригады Воздушно-космических сил (ВКС), базирующейся в городе Ржеве. Солдат взял с собой автомат Калашникова, каску, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож.

Личный состав 6-й бригады ВКС был поднят по тревоге. Вскоре тело военнослужащего было обнаружено в одном из нежилых зданий. Также были найдены оружие и боеприпасы.

В настоящий момент на месте происшествия работает комиссия ЗВО и сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Сбежавший из воинской части под Ржевом солдат найден мертвым

происшествия

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