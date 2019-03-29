Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:40 (обновлено 29.03.2019 10:03)

Найдено тело сбежавшего из части военнослужащего

происшествия

09:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеграм-канал 112

Военнослужащий, который покинул пределы воинской части в Тверской области, найден мертвым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

"В одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы", – рассказали в ведомстве. Вероятной причиной смерти мужчины стал суицид. На месте работает комиссия ЗВО вместе с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что военнослужащий совершил побег из 6-й бригады Воздушно-космических сил в городе Ржев. При себе у него был автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож. Личный состав части был поднят по тревоге. Ориентировки были направлены в Тверскую и Московскую области, а также в столицу.

По данным полиции, солдат 1991 года рождения проходил службу по контракту.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика