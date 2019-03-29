Найдено тело сбежавшего из части военнослужащего

Военнослужащий, который покинул пределы воинской части в Тверской области, найден мертвым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
"В одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы", – рассказали в ведомстве. Вероятной причиной смерти мужчины стал суицид. На месте работает комиссия ЗВО вместе с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что военнослужащий совершил побег из 6-й бригады Воздушно-космических сил в городе Ржев. При себе у него был автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож. Личный состав части был поднят по тревоге. Ориентировки были направлены в Тверскую и Московскую области, а также в столицу.
По данным полиции, солдат 1991 года рождения проходил службу по контракту.
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