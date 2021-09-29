Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский военнослужащий погиб на Урале, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что он служил в одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области.

Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Накануне на Урале пропал другой военнослужащий. Его разыскивали правоохранители и командование Екатеринбургского гарнизона.

Позже солдата нашли мертвым. Он попытался взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар током.