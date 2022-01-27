Расстрелявший сослуживцев в Днепре военнослужащий рассказал детали случившегося

18:36
Фото: телеграм-канал SHOT
Военнослужащий национальной гвардии Украины, расстрелявший сослуживцев в Днепре, рассказал детали происшествия. Детали допроса опубликовало интернет-издание "Страна.ua".
Он сообщил, что в день трагедии сидел в тревожной группе, у которой есть доступ к автоматам. Вооружившись, солдат зарядил первый магазин и расстрелял двух сослуживцев.
Всего в комнате находились двое военнослужащих срочного призыва и один контрактник. По словам задержанного, один из срочников смог сбежать. Он признался, что знал, что девушка-оператор каждые 30 минут связывается с воинской частью для доклада обстановки на заводе.
"Я, чтобы она не доложила, пальнул по ней", – сказал солдат.
После этого военнослужащий забрал все рожки с патронами, которые смог сложить в рюкзак, и попытался покинуть территорию завода. Женщина на КПП его не выпускала, из-за чего он выстрелил в нее.
В дальнейшем, по словам задержанного, он перерезал колючую проволоку, перелез через ограду и стал бродить по жилым районам в поисках убежища. Выйдя на трассу, он остановил автомобиль, попросив водителя подвезти его.
"После чего я спешился и пошел куда глаза глядят… Там заброшка есть маленькая, там, кстати, рожки сброшены", – добавил солдат.
Он уточнил, что после этого вышел на улицу и стал просить вызвать полицию, решив сдаться. Мотивы своих действий подозреваемый не объяснил.
Инцидент произошел 27 января на заводе "Южмаш". Вооруженный автоматом Калашникова солдат открыл огонь по караулу военнослужащих. В результате стрельбы погибли пятеро человек. Еще столько же ранены. В числе погибших – четверо военнослужащих и одна гражданская.
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