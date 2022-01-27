Глава МВД Украины подтвердил задержание солдата, устроившего стрельбу в Днепре

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Глава МВД Украины Денис Монастырский подтвердил задержание бойца Национальной гвардии, который расстрелял военнослужащих в Днепре, сообщает "Вечерняя Москва".

"Только что Артемий Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области", – заявил Монастырский.

По его словам, злоумышленник понесет строжайшую ответственность, предусмотренную законом. Будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего.

Также специалисты изучат обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

"После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил министр.



ЧП произошло 27 января на заводе "Южмаш" в Днепре. Служащий украинской Национальной гвардии 2001 года рождения расстрелял сослуживцев из автомата Калашникова, после чего скрылся с оружием.

В результате пять человек погибли, включая женщину. Еще 5 человек получили ранения, за их жизнь борются врачи. Мотивы преступления на данный момент неизвестны. В Днепре по тревоге был поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Зона происшествия оцеплена.