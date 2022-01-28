Зеленский сменил командующего Нацгвардией после расстрела военнослужащих в Днепре

01:03
Фото: Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардии страны после того, как один из военнослужащих расстрелял сослуживцев в Днепре. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
Ранее Балан сам подал в отставку с поста командующего Нацгвардией. Он объяснил, что за любые действия подчиненных несет ответственность командир.
"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины", – утверждается в указе.
В документе также сообщается, что исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии был назначен Юрий Лебедь.
Трагедия произошла 27 января на заводе "Южмаш". Артемий Рябчук, вооруженный автоматом Калашникова, открыл огонь по караулу военнослужащих. В результате стрельбы погибли пятеро человек. Еще столько же ранено. В числе погибших – четверо военнослужащих и одна гражданская.
Рябчуку грозит пожизненное заключение. Его обвиняют по статьям "Умышленное убийство" и "Дезертирство с оружием".
На допросе военнослужащий признался, что пытался сбежать с места преступления, однако позже сам решил сдаться полиции. Мотивы своего поступка нацгвардеец объяснять не стал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: