Зеленский сменил командующего Нацгвардией после расстрела военнослужащих в Днепре

Фото: Zuma\TASS

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардии страны после того, как один из военнослужащих расстрелял сослуживцев в Днепре. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Ранее Балан сам подал в отставку с поста командующего Нацгвардией. Он объяснил, что за любые действия подчиненных несет ответственность командир.

"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины", – утверждается в указе.

В документе также сообщается, что исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии был назначен Юрий Лебедь.

Трагедия произошла 27 января на заводе "Южмаш". Артемий Рябчук, вооруженный автоматом Калашникова, открыл огонь по караулу военнослужащих. В результате стрельбы погибли пятеро человек. Еще столько же ранено. В числе погибших – четверо военнослужащих и одна гражданская.

Рябчуку грозит пожизненное заключение. Его обвиняют по статьям "Умышленное убийство" и "Дезертирство с оружием".

На допросе военнослужащий признался, что пытался сбежать с места преступления, однако позже сам решил сдаться полиции. Мотивы своего поступка нацгвардеец объяснять не стал.