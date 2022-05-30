Захарова прокомментировала слова главы ЕК о покупке российской нефти

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о причинах закупки Евросоюзом российской нефти.
"Представляете, если <...> рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще и снега зимой много и мы на нем неплохо зарабатываем. Весь скупят от злости", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
На прошлой неделе глава ЕК в интервью телеканалу MSNBC заявила, что Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, чтобы Владимир Путин не заработал еще больше на неевропейских рынках.
В свою очередь, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя это высказывание, назвал Урсулу фон дер Ляйен "мудрой брюссельской совой" и предположил, что в следующий раз она предложит выпить всю русскую водку, чтобы Москва не смогла заработать.
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия предложила отложить введение эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Отмечалось, что соответствующее предложение ЕК направила правительствам стран – членов ЕС.
Ранее в МИД РФ заявили, что отказ Евросоюза от российской нефти под давлением Соединенных Штатов в рамках подготовки шестого пакета санкций против России станет самоубийством для стран ЕС. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что это могут позволить себе только люди, которые не обладают мышлением.
Евросоюз готов пойти на смягчение шестого пакета антироссийских санкций
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