В США заявили о рекордных доходах РФ от продажи газа и нефти – СМИ

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Американский аналитик Роберт Рапир заявил, что доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на санкции Запада. Об этом Рапир написал в статье для американского портала Oil Price.
В своей публикации он привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, согласно которым доходы России от продажи энергоресурсов выросли наполовину.
Отмечается, что в апреле РФ получила от продажи нефти и газа 1,8 триллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 1,2 триллиона.
"Спустя четыре месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 триллиона рублей)", – говорится в материале.
Аналитик подчеркнул, что санкции Запада только на руку России. Ведь невозможно убрать российскую нефть с рынка, не допустив роста цен до 200 долларов за баррель.
"Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой", – пояснил Рапир.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов сообщил, что отказ Евросоюза от российской нефти связан с желанием оказать давление на РФ и сократить для нее возможности получения экспортных доходов.
Заменить российскую нефть пока практически никто не может, указал Галактионов. Он отметил, что большинство стран снижают добычу. При этом в выигрыше могут остаться лишь государства Персидского залива, которые получат огромные доходы от продажи нефти по высоким ценам, а также Китай и Индия, указал эксперт.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия вышла на новые рынки сбыта нефти, увеличив объем поставок сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и по другим направлениям. По его словам, РФ изучает возможность реализации новых проектов по созданию инфраструктуры для диверсификации поставок нефти.
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