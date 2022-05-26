Мировые цены на нефть выросли после снижения запасов этого сырья в США

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Мировые цены на нефть растут из-за опасений дефицита черного золота на рынке. Об этом говорят данные торгов.
По состоянию на 13:36 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,63% – до 111,81 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,93%, до 111,36 доллара.
За неделю коммерческие запасы нефти в США уменьшились на миллион баррелей, или на 0,2%. При этом эксперты ожидали снижения лишь на 0,7 миллиона баррелей.
Опасения инвесторов усиливаются и на фоне сокращения закупок российской нефти некоторыми странами и предприятиями, притом что запрет Евросоюза на нее еще не вступил в силу.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов сообщил, что отказ Евросоюза от российской нефти связан с желанием оказать давление на РФ и сократить для нее возможности получения экспортных доходов.
Заменить российскую нефть пока практически никто не может, указал Галактионов. Он отметил, что большинство стран снижают добычу. При этом в выигрыше могут остаться лишь государства Персидского залива, которые получат огромные доходы от продажи нефти по высоким ценам, а также Китай и Индия, указал эксперт.
Таким образом, продолжил аналитик, азиатские страны будут покупать российскую нефть с большим дисконтом, а европейские – переплачивать. Но даже для этого еще предстоит сделать масштабные инвестиции в инфраструктуру.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия вышла на новые рынки сбыта нефти, увеличив объем поставок сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и по другим направлениям. По его словам, РФ изучает возможность реализации новых проектов по созданию инфраструктуры для диверсификации поставок нефти. Одним из них может стать расширение трубопровода в Китай.
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