Отказ от российской нефти станет самоубийством для ЕС – МИД РФ

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Отказ Евросоюза от российской нефти под давлением США в рамках подготовки шестого пакета санкций против России станет самоубийством для стран ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее мнению, это могут позволить себе только люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует.
"И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство", – заключила Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов сообщил, что отказ Евросоюза от российской нефти связан с желанием оказать давление на РФ и сократить для нее возможности получения экспортных доходов.
Заменить российскую нефть пока практически никто не может, указал Галактионов. Он отметил, что большинство стран снижают добычу. При этом в выигрыше могут остаться лишь государства Персидского залива, которые получат огромные доходы от продажи нефти по высоким ценам, а также Китай и Индия, указал эксперт.
Таким образом, продолжил аналитик, азиатские страны будут покупать российскую нефть с большим дисконтом, а европейские – переплачивать. Но даже для этого еще предстоит сделать масштабные инвестиции в инфраструктуру.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия вышла на новые рынки сбыта нефти, увеличив объем поставок сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и по другим направлениям. По его словам, РФ изучает возможность реализации новых проектов по созданию инфраструктуры для диверсификации поставок нефти. Одним из них может стать расширение трубопровода в Китай Восточная Сибирь – Тихий океан.
Страны ЕС не смогли договориться об эмбарго на импорт российской нефти – СМИ
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