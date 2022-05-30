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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным взрыв в Мелитополе, сообщает "Газета.ру".

По его словам, сам по себе факт нанесения удара по гражданским инфраструктурам в Донбассе, детским учреждениям возмутителен.

"С этим борются наши воины, чтобы этого не было. Защита от неонацистов – цель, которая преследуется во время спецоперации", – сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос, насколько велики угрозы повторения подобных атак на освобожденных территориях, Песков посоветовал обращаться за информацией в Минобороны.

Утром 30 мая в центре Мелитополя прогремел взрыв. Его ощутили жители улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко. Центр города заполнили клубы черного дыма.

Около 08:00 в центральной части города взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Власти Мелитополя квалифицировали взрыв как теракт. Они сообщили о двух пострадавших в результате инцидента – 28-летней девушке и 25-летнем парне. Выяснилось, что это волонтеры, оказывавшие гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе. Они переданы медикам.

Власти Запорожской области обвинили во взрыве диверсантов ВСУ. Они подчеркнули, что украинское правительство "продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов".

Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко в эфире телеканала "Россия 24" сообщила, что по факту происшествия проводятся следственные действия. Она выразила уверенность, что исполнителей в скором времени найдут.

