Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре города как теракт

Фото: ТАСС/Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire

Власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт, сообщает РИА Новости.

"Сегодня утром в Мелитополе произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около 08:00 в центральной части города взорвалась машина, начиненная взрывчаткой", – заявили в администрации города.

Также там сообщили о двух пострадавших в результате взрыва – 28-летней девушке и 25-летнем парне. Выяснилось, что это волонтеры, оказывавшие гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе. Им оказывается вся необходимая помощь.

Власти Запорожской области обвинили во взрыве диверсантов ВСУ. Они подчеркнули, что украинское правительство "продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов".

Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко в эфире телеканала "Россия 24" сообщила, что проводятся следственные действия. Она выразила уверенность, что исполнителей в скором времени найдут.

Проводятся следственные действия, на месте происшествия работает оперативная бригада.

Ранее сообщалось, что 30 мая прогремел взрыв в центре Мелитополя. Его ощутили жители улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко. Центр города заполнили клубы черного дыма.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

