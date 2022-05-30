Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре города как теракт

11:03
Фото: ТАСС/Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire
Власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт, сообщает РИА Новости.
"Сегодня утром в Мелитополе произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около 08:00 в центральной части города взорвалась машина, начиненная взрывчаткой", – заявили в администрации города.
Также там сообщили о двух пострадавших в результате взрыва – 28-летней девушке и 25-летнем парне. Выяснилось, что это волонтеры, оказывавшие гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе. Им оказывается вся необходимая помощь.
Власти Запорожской области обвинили во взрыве диверсантов ВСУ. Они подчеркнули, что украинское правительство "продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов".
Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко в эфире телеканала "Россия 24" сообщила, что проводятся следственные действия. Она выразила уверенность, что исполнителей в скором времени найдут.
Проводятся следственные действия, на месте происшествия работает оперативная бригада.
Ранее сообщалось, что 30 мая прогремел взрыв в центре Мелитополя. Его ощутили жители улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко. Центр города заполнили клубы черного дыма.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин упростил порядок выдачи гражданства РФ жителям Запорожской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: