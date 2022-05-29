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Иностранные наемники выход из рядов ВСУ из-за нехватки вооружения, оборудования и плохой информированности. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, конфликт на Украине привлек ветеранов, которые ранее не участвовали в боевых действиях или сталкивались с плохо подготовленными повстанцами.

Один из них рассказал, что командование ВСУ не продумало безопасную связь между бойцами, из-за чего им приходилось использовать незащищенную мобильную связь. Другой же ветеран сообщил о тотальном незнании местности.

"С самого начала у нас не было никаких шансов", – сказал один из них.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что ВС РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 183 самолета и 1 049 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Также ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили 62 пункта управления Вооруженных сил Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

