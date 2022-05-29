Экс-командующий ВДВ РФ рассказал, что США запретили Польше вводить войска на Украину

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США запретили Польше направлять на Украину своих военных из-за опасений прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил экс-командующий ВДВ РФ генерал-полковник Георгий Шпак.

Он напомнил, что Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны Североатлантического альянса в сторону России будет означать начало Третьей мировой войны.

"<...> думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать" , – сказал он в беседе с RT.

По словам Шпака, Соединенные Штаты не хотят погибнуть из-за Варшавы или Киева. Он также допустил, что на территории Украины могут появиться наемники или добровольцев из Польши, но не кадровые военнослужащие этой страны.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что, по его мнению, Польша не рискнет напасть на российские войска на Украине, а соответствующие заявления зарубежных политиков на эту тему носят пропагандистский характер. Алехин уверен, что Варшава побоится ответного удара. Он также отверг вероятность того, что Польша попытается атаковать российские войска прокси-силами.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя сообщения украинских и западных СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, заявил, что Польша рискует стать былью так же быстро, как стала страной, "если не перестанет тявкать". По его словам, это государство появилась благодаря СССР и выживало благодаря России и при этом смеет угрожать и упрекать.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.