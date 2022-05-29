Экс-премьер Японии обвинил Зеленского в начале спецоперации России на Украине

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Причиной российской спецоперации на Украине стала позиция президента этой страны Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт в Донбассе, завил экс-премьер Японии Синдзо Абэ.

"Возможно, можно было бы избежать военных действий, если бы президента Украины можно было бы заставить пообещать, что страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке", – сказал он в интервью изданию Economist.

Абэ напомнил, что Украина является бывшей советской республикой и указал, что добиться изменения позиции Зеленского было бы трудно. По мнению японского экс-премьера, оказать влияние на украинского лидера мог бы президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что специальная военная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима прекратить геноцид русских путем выполнения обязательств по международным договоренностям. Дипломат добавил, что Россия принимает все возможные меры, чтобы не допустить гибели гражданских, а также повреждения инфраструктуры на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

