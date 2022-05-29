СК РФ изучит кадры с базы Красного Креста в Мариуполе

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Следственный комитет России изучит и даст оценку появившимся видеокадрам с базы Красного Креста в Мариуполе. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

По данным СК, на базе Красного Креста были найдены сотни медицинских карт на детей с обозначением у них здоровых органов. Однако в документах не содержится никаких сведений о болезнях. Следователи отметили, что в карточках также были указаны родители детей.

"Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК РФ запросит и изучит сведения Минобороны РФ о проведении на Украине биологических исследований по изучению натуральной оспы. По информации СК, в лабораториях были выявлены материалы инструкторов Соединенных Штатов по обучению украинских специалистов работе в данной области.

