Минобороны РФ показало кадры уничтожения батареи гаубиц итальянского производства ВСУ

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийским ударом батареи 155-миллиметровых гаубиц итальянского производства Вооруженных сил Украины.

В военном ведомстве пояснили, что гаубицы располагались у дороги и были скрыты за лесополосой. Отмечается, что российские военным удалось обнаружить позиции ВСУ с помощью средств артиллерийской разведки.



"После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом", – говорится в сообщении.

Успешное поражение позиций украинских военных было зафиксировано беспилотником.

Ранее российские артиллеристы уничтожили более 15 украинских танков и боевых машин пехоты, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

