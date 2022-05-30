МО РФ показало работу самоходных артиллерийских установок "Малка"

Минобороны России показало в действии самоходные артиллерийские установки "Малка". Такое вооружение позволяет российским вооруженным силам атаковать даже самые удаленные позиции украинских войск. Почти 100-килограммовые снаряды могут пролететь до 50 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

